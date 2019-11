Cioccolatini per un futuro più libero dai tumori: Airc nelle piazze piacentine

Quando i cioccolatini non solo rendono la giornata più dolce ma la arricchiscono di una buona azione. Nelle piazze piacentine è tornata l’Airc, ente privato senza fini di lucro nato nel 1965 grazie all’iniziativa di alcuni ricercatori dell’Istituto dei tumori di Milano. Obiettivo: raccogliere fondi da destinare alla ricerca e allo studio dei tumori, quest’anno con particolare riferimento a quelli che colpiscono bambini e adolescenti.

La vendita dei cioccolatini vanno a sostegno dei 5mila ricercatori in tutta Italia che ogni giorno lavorano per costruire un futuro sempre più libero dal cancro. Oggi, 9 novembre, i banchetti sono stati collocati in piazza Cavalli, alla Besurica e in piazzale Genova oltre che in diversi comuni della provincia, anche grazie al lavoro dei volontari. I piacentini, come sempre, hanno risposto con grande cuore.