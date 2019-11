“Oggi di muri ne abbiamo settanta”: Antonio Polito e il libro su Berlino

L’età dei muri è finita? “No, al contrario, se trenta anni fa se ne contavano 16 nel mondo oggi siamo arrivati a 70 e ce ne sono altri 7 in costruzione. Attualmente non servono a imprigionare la gente ma a evitare che arrivino gli stranieri”. L’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito è stato ospite oggi, 9 novembre, nel Palazzo Rota Pisaroni della Fondazione, dove ha presentato il nuovo libro “Il muro che cadde due volte”. Un incontro organizzato in collaborazione con il “Centro culturale italo-tedesco” di Piacenza in occasione della ricorrenza dei trenta anni dalla caduta del Muro di Berlino.

Polito, nel suo libro, racconta i giorni dell’89 a Berlino intrecciando una analisi politica con la vicenda personale e di una generazione, prima comunista e poi liberale.