Ciclista ferito in modo serio dopo essere stato travolto da un’auto

Sono gravi le condizioni del ciclista rimasto coinvolto questa mattina, lunedì 11 novembre, poco dopo le 13, in un incidente lungo strada Agazzana. Nei pressi del campus Raineri Marcora, per cause ancora da accertare, un’auto avrebbe urtato un ragazzo in sella ad una bicicletta. Il giovane, che era intento ad attraversare la strada, è caduto a terra riportando diverse ferite. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche i sanitari della Croce Rossa, che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Piacenza. Pesanti i disagi alla circolazione.

