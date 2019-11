Maltempo: è allerta per frane e fiumi. Torrenti sotto osservazione

Sarà il maltempo il leitmotiv di questo avvio di settimana: domani, in particolare, sono attese nel nostro territorio precipitazioni a carattere di rovescio diffuse e persistenti. A questo proposito la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, che scatterà a mezzanotte, per criticità idrogeologica. Si alza il livello di attenzione per quanto riguarda il rischio di frane e piene dei corsi d’acqua minori nella nostra provincia.

