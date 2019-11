Paura a Borgonovo: centra un’auto parcheggiata e si ribalta

In via Fermi



Grande paura ieri sera a Borgonovo dove una donna alla guida di un’utilitaria, dopo aver centrato in maniera accidentale un’auto parcheggiata, si è successivamente ribaltata e ha terminato la propria corsa a ruote all’aria. E’ accaduto in via Fermi intorno alle 23: sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori che hanno prelevato la ferita e l’hanno condotta all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono serie, ma non è fortunatamente in pericolo di vita.