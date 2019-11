E’ allerta maltempo: fiumi e torrenti a rischio. Piogge anche in città

Sarà una settimana all’insegna del maltempo, tornato a colpire il territorio piacentino. L’allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica, diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna e scattata la notte scorsa, riguarderà nelle prossime ore le zone collinari e montane della nostra provincia. Sono infatti in arrivo precipitazioni a carattere di rovescio diffuse e persistenti, che faranno alzare il livello d’attenzione per quanto concerne il rischio di frane e piene. Sotto osservazione, dunque, i fiumi e i corsi d’acqua minori. Le piogge interesseranno anche la pianura.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà