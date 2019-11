Villanova, presto l’eliminazione di tre passaggi a livello

Tre passaggi a livello nel comune di Villanova d’Arda, linea ferroviaria Fidenza-Cremona, saranno presto eliminati: due situati sulla viabilità comunale e uno sulla strada provinciale 588R dei “Due Ponti”. Verranno sostituiti da un sovrappasso, un sottopasso e nuova viabilità.

È quanto stabilito nella convenzione sottoscritta ieri, 11 novembre, da Rete Ferroviaria Italiana, Provincia di Piacenza e Comune di Villanova, nell’ambito di un incontro sulla viabilità della bassa piacentina. Firmatari dell’accordo il sindaco di Villanova Romano Freddi, il presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri e il responsabile programmi soppressione P.L. e risanamento acustico di Rfi Marco Marchese. Presente all’incontro Raffaele Donini, vicepresidente e assessore regionale ai trasporti della Regione Emilia-Romagna, finanziatrice insieme a Rfi dell’opera.

I passaggi a livello saranno sostituiti da un cavalcaferrovia carrabile a doppia corsia in variante all’attuale tracciato della strada provinciale 588R dei Due Ponti, strada di interesse regionale e parte dell’itinerario della Cispadana in territorio piacentino, da un sottopasso ciclopedonale, per garantire la continuità dei percorsi esistenti in adiacenza alla viabilità provinciale e da una variante alla strada comunale denominata via Picasso Ratto con adeguamento della relativa viabilità di adduzione. Il cavalcaferrovia (lungo 750 metri e largo 9 metri e mezzo) sarà collegato alla viabilità esistente con due intersezioni a rotatoria. Il sottopasso avrà uno sviluppo di circa 80 metri e ospiterà una pista ciclopedonale di due metri e mezzo di larghezza. Circa un chilometro e 700 metri, invece, l’estensione complessiva della viabilità di ricucitura.

Già completato a cura della Provincia il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere, il cui costo complessivo, 6,7 milioni di euro, sarà sostenuto da Regione Emilia Romagna (3 milioni) e Rfi (3,7 milioni). Quest’ultima provvederà anche alle progettazioni definitiva ed esecutiva delle opere e alla loro realizzazione. L’avvio dell’attività negoziale è previsto entro il 2020, successivamente si procederà con i lavori.

Il comunicato della Provincia di Piacenza