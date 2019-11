Violento frontale in via Pietro Cella: un ferito, auto distrutte e traffico in tilt

Tremendo schianto frontale tra due auto all’incrocio tra via Pietro Cella e via Stradella, in città. Per cause al vaglio della polizia municipale, le due vetture si sono scontrate in maniera molto violenta, finendo distrutte. Uno dei due conducenti è rimasto seriamente ferito, soccorso dai mezzi del 118.

Traffico in titl, con via Pietro Cella temporaneamente bloccata.

