L’associazione italiana oncologia medica sceglie Cavanna per le sue doti mediche e umane

Un ulteriore prestigioso riconoscimento, non solo per le qualità mediche ma anche per quelle umane, è arrivato per Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di OncoEmatologia dell’Azienda Usl di Piacenza, nominato membro del consiglio direttivo della Fondazione “Insieme contro il cancro”. La proposta è arrivata dal consiglio direttivo AIOM (Associazione italiana Oncologia medica) che si occupa di promuovere la migliore tutela del paziente oncologico, sia dal punto di vista delle possibilità terapeutiche, sia dell’assistenza personale, sanitaria, psicologica, informativa e giuridica, alla persona malata e ai suoi familiari, anche integrando gli apporti che possono venire da medici, ricercatori, psicologi, giuristi, pazienti ed ex. Del comitato d’onore del prestigioso ente fanno parte giornalisti e direttori di testate, imprenditori, attori, campioni sportivi olimpici, docenti universitari e registi. Cavanna è stato nominato membro del consiglio di amministrazione della fondazione.

