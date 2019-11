Palazzo Ex Enel grigio “Morandi” si mostra alla città. Apre il 18 gennaio

Giù le impalcature da palazzo Ex Enel di via Santa Franca. L’edificio è libero da ponteggi (tranne l’ingresso principale) e può già essere ammirato dai passanti. L’immobile, di proprietà della Fondazione di Piacenza e Vigevano, verrà inaugurato il 18 gennaio 2020 al termine di un imponente intervento di ristrutturazione. I lavori sono partiti da oltre un anno e dovrebbero terminare entro fine dicembre. L’edificio verrà trasformato in uno spazio polifunzionale destinato soprattutto all’arte contemporanea e ai giovani. Per il taglio del nastro è prevista una mostra dedicata al collezionismo del secondo Novecento. La facciata del palazzo è stata dipinta utilizzando tre tonalità di grigio ispirate a Morandi e in accordo con la Soprintendenza.

