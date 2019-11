Le vendono un copriletto ad oltre mille euro e poi arrivano le rate di una finanziaria

Fa entrare in casa il venditore distinto che le ha proposto le ricariche per il suo elettrodomestico. Nel frattempo si lascia convincere a cedere il suo vecchio prodotto in cambio di un articolo nuovissimo, un copriletto di super qualità, “scontato” dell’80 per cento. “Solo” 1.100 euro – le dice il venditore. La donna, una pensionata che al momento si trovava da sola in casa, si è vista recapitare nelle ultime settimane un sollecito di pagamento da parte dell’agenzia finanziaria a cui in seguito la ditta (piacentina) da cui era partito il venditore aveva girato il presunto debito. Dopo l’acconto di 100 euro, l’anziana signora si sarebbe vista recapitare 24 rate da 42 euro l’una. L’accaduto è stato segnalato alla Federconsumatori.

