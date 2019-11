Tra pasta, legumi e verdure, ecco il piatto unico. A “Pronto in tavola”

Il buon palato abbinato alla giusta proporzione di nutrienti di cui il corpo ha bisogno. Le combinazioni di cibo più salutari e gustose saranno le protagoniste della prossima puntata di “Pronto in tavola”, il format culinario di Telelibertà in onda ogni giovedì sera alle ore 20.30 sul canale 98 o 598 del digitale terrestre. Si parlerà, in altre parole, del cosiddetto “piatto unico”. La cuoca piacentina Debora Saccardi, affiancata dalla conduttrice Laura Fregoni, illustrerà la preparazione di tre ricette basate sull’accostamento di pasta e legumi: pasta mista in brodo di pomodorini con ceci croccanti al curry; fusilli con zuppa di lenticchie e pesto rosso; ditalini con crema di cannellini e zucchine al forno. La puntata, quindi, condurrà i telespettatori alla scoperta di alcune ottime proposte di “piatto unico”, uno strumento straordinario che è sinonimo di sana alimentazione (perché equilibra proteine, carboidrati e fibre stimolando il senso di sazietà).

“Pronto in tavola” andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Un’apposita sezione del sito Liberta.it raccoglie tutte le ricette finora trasmesse nel programma, realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.