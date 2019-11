Genitori e figli adolescenti, in Provincia il confronto generazionale

L’importante è contestualizzare. I genitori vogliono comprendere i figli, cercando di non imporsi troppo. Per gli adolescenti invece andare bene o male a scuola è cosa loro, mentre mamma e papà sentono il proprio ruolo sulla questione. Anche il tema del controllo divide i due gruppi. Sono solo alcuni aspetti emersi da “Figli e genitori… assieme”, tappa conclusiva del progetto “Dimensione Teenager Er2: dalla rappresentazione di sé alla rappresentazione del mondo”, tenutosi in Provincia. “Il focus dell’iniziativa – spiega la vicepresidente della provincia Valentina Stragliati, che è anche psicologa – è quello di coinvolgere i ragazzi nelle scelte che li riguardano”.

Coordinati da Marinella Maffi, i 20 genitori e i 20 adolescenti sono stati divisi in due gruppi guidati dalla dottoressa Silvia Branca e dal dottor Pierluigi Branca, per discutere su un questionario redatto a livello regionale dai ragazzi. Attraverso alcuni temi (autonomia, regole, studio, benessere, tempo libero e differenza di genere) due diverse generazioni si sono confrontate per realizzare un confronto costruttivo.

