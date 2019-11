Camion perde il carico di terriccio all’imbocco di Piacenza sud

Disagi all’ingresso del casello autostradale di Piacenza Sud a causa della perdita del carico da parte di un camion che trasportava terriccio.

Per cause al vaglio della polizia municipale, dal rimorchio sono caduti numerosi sacchi, che hanno invaso la rotaroria tra la fine della tangenziale, l’imbocco della A1 e via Leccacorvi.

Traffico difficoltoso e intervento di Sicurezza&Ambiente per il ripristino della sede stradale.