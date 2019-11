Cinque ore di operazione per la giovane investita ieri sera. Rilievi ancora in corso

E’ ricoverata all’ospedale di Piacenza la giovane investita ieri, 14 novembre, intorno alle 18.30 da un’auto condotta da un anziano a San Giorgio, lungo la strada provinciale di Carpaneto. La ragazza (che compirà 24 anni tra pochi giorni), travolta dopo essere scesa dalla sua vettura per soccorrere un conducente terminato fuori strada con un altro mezzo, ha riportato gravissime ferite alla gamba sinistra.

Nonostante non fosse in pericolo di vita, la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove nella notte ha subito un delicato intervento chirurgico durato circa cinque ore. Nel frattempo sono in corso le indagini e i rilievi da parte della polizia dell’Unione Vlanure Valchero per ricostruire la vicenda, avvenuta in un tratto di strada scarsamente illuminato.