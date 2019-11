“Disegniamo il futuro con i nostri piedi”: maxi striscione per il Pedibus

“Disegnare il futuro con i nostri piedi”: è uno degli striscioni preparati dagli alunni della scuola primaria Vittorino da Feltre nell’ambito del laboratorio artistico sul tema della mobilità sostenibile e in particolare sul Pedibus. Grazie all’aiuto degli accompagnatori, sono quarantacinque i bambini che ogni mattina raggiungono la scuola a piedi senza inquinare nè congestionare il traffico dell’area di via Manfredi a Piacenza. Venticinque le linee Pedibus attive in città, 350 i bambini coinvolti.

