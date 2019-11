Auto contro furgone che investe un uomo in bicicletta: tre feriti trasportati all’ospedale

Tra via Grandi e via Rogerio

E’ di tre feriti il bilancio del violento incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 16 novembre, all’incrocio tra via Grandi e via Rogerio¬†a Piacenza. Stando a una prima ricostruzione un furgone condotto da un uomo, proveniente da via Rogerio, ha centrato un’utilitaria che arrivava da via Grandi: l’auto, in seguito all’impatto, ha travolto un ciclista che proprio in quel momento stava transitando nei paraggi.

Ad avere la peggio sarebbe stato l’uomo in sella alla bicicletta, subito trasportato da un’ambulanza all’ospedale di Piacenza. In condizioni serie anche un passeggero dell’auto e il conducente del furgone: entrambi sono finiti all’ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla Pubblica Assistenza di San Giorgio, anche la polizia municipale per i rilievi di legge.