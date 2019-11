Cervo sbuca sbuca sulla Statale 45, auto lo investe e lo uccide. Il sindaco Pasquali: “E’ emergenza”

E’ sbucato all’improvviso cogliendo di sorpresa l’automobilista che, non riuscendo a frenare in tempo, lo ha investito e ucciso. Sventurato protagonista dell’episodio un cervo, finito sulla Statale 45 a Bobbio, all’altezza del bivio per il cimitero. L’auto, con a bordo una donna (fortunatamente illesa), è stata pesantemente danneggiata.

“E’ il terzo cervo che viene investito in quel tratto di strada – ha affermato preoccupato il primo cittadino di Bobbio Roberto Pasquali. – La situazione è a dir poco allarmante, con la sicurezza degli automobilisti messa a repentaglio dal proliferare degli animali selvatici. In queste zone – ha poi aggiunto – occorre mettere a punto al più presto uno specifico piano di caccia: così non si può di certo andare avanti”.