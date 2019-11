Deposito automatizzato per le bici in stazione. Approvato il progetto

I pendolari che raggiungono la stazione in bicicletta, tra pochi mesi avranno la possibilità di lasciare la propria due ruote in qualsiasi orario. Il Comune di Piacenza ha predisposto ha approvato il progetto da 60mila euro per l’automazione del servizio al fine di renderlo fruibile 24 ore su 24. Per garantire la sicurezza della struttura verranno posizionate le videocamere di sorveglianza. “E’ un passo importante verso una mobilità più sostenibile” ha commentato l’assessore alla Mobilità Paolo Mancioppi.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà