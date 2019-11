Folla in Duomo per l’ultimo saluto a monsignor Corbellini

Un pezzo di Santa Sede si è riunita in Duomo a Piacenza questo pomeriggio, 16 novembre, per l’ultimo saluto al vescovo piacentino Giorgio Corbellini, scomparso mercoledì scorso a 72 anni dopo una malattia. Nominato vescovo da Papa Benedetto XVI, monsignor Corbellini ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione disciplinare della Curia Romana. Nel 2014 Papa Francesco lo ha nominato presidente della Autorità di informazione finanziaria, nell’ambito dell’operazione trasparenza messa in atto dal pontefice argentino.

L’omelia funebre è stata pronunciata dal vescovo Gianni Ambrosio, anche se a presiedere la celebrazione è stato l’elemosiniere vaticano, il cardinale polacco Konrad Krajewski. Papa Francesco gli ha affidato il suo personale ricordo del vescovo Corbellini, con il messaggio che è stato letto in Duomo.