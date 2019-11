Strumenti digitali: al via un corso di formazione rivolto a genitori e adulti

“I genitori non possono permettersi di dire che non capiscono nulla degli strumenti digitali. Altrimenti gli adolescenti continueranno a usare con scaltrezza questi mezzi”. Parola dell’esperta di social network Ambra Visconti, che ha spronato le famiglie presenti ieri l’altro sera al Park Hotel a rimboccarsi le maniche per imparare al meglio il funzionamento di internet, chat, app, smartphone, tablet e tutti gli altri tasselli della dimensione virtuale. Nelle prossime settimane, un vero e proprio corso di formazione rivolto agli adulti prenderà il via grazie all’impegno dell’associazione “Link Lab”.

