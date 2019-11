Nuova allerta meteo, sui rilievi è in arrivo la neve. Cresce il livello del Po

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire il nostro territorio, con la Protezione civile dell’Emilia Romagna che ha diramato l’ennesima allerta meteo di questo mese di novembre, per criticità idrogeologica e idraulica. Già dal pomeriggio di ieri, infatti, intensi flussi sud-occidentali perturbati stanno interessando la nostra regione. Oltre alle precipitazioni, che potranno essere intense sui rilievi, sono inoltre previste nevicate: queste ultime interesseranno in particolare i rilievi appenninici centro-occidentali, ma potranno scendere anche a livelli più bassi (fino a 300-500 metri). Resta alta l’attenzione sui livelli dei fiumi e torrenti del Piacentino, con uno sguardo anche alle zone più soggette al rischio di frane e smottamenti.

Osservato speciale il fiume Po che, secondo il monitoraggio di Coldiretti a Boretto (Reggio Emilia), si è gonfiato di circa un metro e mezzo nelle ultime 24 ore sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti senza tregua.