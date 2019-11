Panettone arriva sulle tavole: “Pansa&Tasca” ne svela i segreti

Si avvicina il Natale e come da tradizione sulle tavole dei piacentini non mancherà il panettone. Il giornalista Giorgio Lambri, capocronista di Libertà, si è recato alla Pasticceria Mera di Borgonovo Valtidone per seguire con i titolari Roberto e Maurizio Mera le varie fasi della preparazione del panettone. L’intervista per la rubrica “Pansa&Tasca Tv” andrà in onda su Telelibertà domenica 17 novembre alle 20.05

