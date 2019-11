Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un canale: un ferito gravissimo a Borgonovo

Grave incidente oggi, domenica 17 novembre, intorno alle 19.30, lungo la Provinciale 412 a Borgonovo: per cause da accertare, una Fiat Panda ha perso aderenza con l’asfalto e ha terminato la propria corsa in un canale di scolo ai margini della carreggiata. E’ accaduto nei pressi della vetreria del paese. Stando alle informazioni raccolte, si tratta di un 65enne alla guida che versa in condizioni gravissime e, dopo essere stato estratto dall’abitacolo con l’ausilio dei vigili del fuoco, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Nicolò.

