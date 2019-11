Nuovi interventi su Laboratorio Pontieri, Ricci Oddi e via Genocchi

Nuovi lavori di riqualificazione di aree verdi della città assegnati nei giorni scorsi dal

Comune di Piacenza, per una spesa complessiva di oltre 38 mila euro. Ad essere

oggetto di intervento, di cui si occuperà la ditta Globo Dimensione Verde di

Piacenza, sono le aree verdi all’interno del comparto ex Laboratorio Pontieri, della

Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi e della piazzetta di Via Genocchi. Per quanto riguarda il comparto dell’ex Laboratorio Pontieri, all’interno del quale sono in corso di realizzazione due immobili da destinare a palestre ad utilizzo delle scuole e delle associazioni cittadine, viene previsto un intervento di manutenzione del verde, anche ai fini della sicurezza dell’area, quali limitazione e contenimento delle infestanti, rimonda del secco, spollonatura delle basi delle alberature.

Miglioramento del decoro e riequilibrio della presenza vegetativa sono gli obiettivi

legati agli interventi programmati sulle aree esterne della Galleria Ricci Oddi, mentre

sulla Piazzetta di Via Genocchi si prevede la riqualificazione di tutti gli elementi

vegetali e di arredo urbano (potature, estirpazione infestanti, piantumazione di nuovi

arbusti). “Sono nuovi interventi di manutenzione straordinaria – commenta l’Assessore

all’Ambiente, Paolo Mancioppi – che riteniamo importanti per riqualificare il

patrimonio arboreo della nostra città, restituendo aree verdi più belle e sicure; un

impegno su cui siamo impegnati come Amministrazione e che intendiamo ribadire

con sempre più risorse, nei limiti delle possibilità”.