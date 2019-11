Prosegue il mese di novembre all’insegna di pioggia e neve: anche oggi stato di allerta meteo

Prima importante nevicata della stagione nel Piacentino. Uno scenografico manto bianco ha caratterizzato il paesaggio sopra i 700 metri. Più giù, invece, pioggia battente in pianura con fiumi ingrossati, ma fortunatamente nessuna preoccupazione per le piene, diversamente da altre aree limitrofe. Da Ferriere la Passo penice, da Zerba a Ottone la nevicata ha ricoperto montagne e colline con accumuli dai 10 ai 20 centimetri.

Anche per oggi, lunedì 18 novembre, il servizio di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato una ennesima allerta meteo: anche per oggi sono previste forte precipitazioni piovose anche a carattere temporalesco. Neve prevista a quote superiori ai 1.200 metri.