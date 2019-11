Alcol e droga alla guida: sospesa una patente al giorno. Permesso ritirato anche a 5 autisti professionisti

Dal 1 gennaio al 15 novembre 2019, nel Piacentino sono state sospese 284 patenti per le violazioni agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada che disciplinano la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. In base ai dati, ogni giorno, in media, una patente viene ritirata.

In tutto il 2018 le patenti sospese in seguito ai controlli delle forze dell’ordine nel nostro territorio furono 354. Delle 284 sospensioni relative al 2019, 14 permessi di guida hanno riguardato neopatentati (persone fino a 21 anni di età oppure che hanno la patente da meno di tre anni) e, a differenza del 2018, quando non sono state sospese patenti a conducenti di camion o autobus, cinque casi hanno riguardato autisti professionali.

Alle 284 sospensioni, si aggiungono le patenti sospese dalla prefettura e revocate su sentenza del tribunale, che sono state fino a oggi 102.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà