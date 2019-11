Infanzia, convenzione con i bikers Baca. Palazzo Farnese si tinge di blu

Bikers e servizi sociali a braccetto per difendere i bambini. Questo particolare gioco di squadra è stato siglato nell’aula consiliare di palazzo Mercanti, dove l’assessore al welfare Federica Sgorbati e i referenti dell’associazione “Baca” (acronimo di Bikers against child abuse) hanno firmato una convenzione ufficiale per la promozione e l’attuazione di interventi a tutela dei minori esposti a situazioni di disagio, maltrattamenti e abusi. L’annuncio è stato dato in vista della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in programma domani – 20 novembre – a Piacenza, così come nel resto del mondo. In occasione della ricorrenza, inoltre, il monumento-simbolo della nostra città, Palazzo Farnese, sarà illuminato di blu per ricordare l’approvazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia avvenuta esattamente trent’anni fa nell’assemblea generale dell’Onu a New York.

