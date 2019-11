“Fammi vedere il seno”: 73enne provò ad abbassare la canottiera a una ragazzina

Avvicinò una ragazzina di soli 13 anni sul pianerottolo del condominio in cui la giovane vive, tentò di abbracciarla e di abbassarle la canottiera, dicendo di volerle vedere il seno. Per quanto accaduto nel 2018 in Valdarda, ricostruito dalla Procura di Piacenza, un piacentino di 73 anni è a processo in tribunale di Piacenza, accusato di violenza sessuale su minore.

Oggi si è celebrata la prima udienza, il processo è stato aggiornato ad aprile 2010 con l’audizione protetta della giovane vittima.

