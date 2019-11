Frana a Croara, temporaneamente chiusa la strada provinciale. Allerta meteo prolungata di 24 ore

La strada provinciale è stata chiusa nei pressi di Croara, nella mattinata di martedì 19 novembre, a causa di una frana.Intanto continua ad innalzarsi il livello di fiumi e torrenti. I tecnici della Provincia sono intervenuti in alta Valnure per evitare che i rami pericolanti potessero precipitare in strada.

Le criticità idrauliche sono al centro della nuova allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna per altre 24 ore. L’allerta terminerà quindi a mezzanotte di giovedì 21 novembre. Per le criticità idrogeologiche l’allerta resta gialla. Mentre le vette piacentine sono state interessate da un’abbondante nevicata, piove nel resto del territorio.

Allerta meteo