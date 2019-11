Il piacentino Scotti a Wall Street per l’avvio della Borsa di New York

C’era anche il manager piacentino Roberto Scotti, presidente di Bolzoni, ieri 18 novembre, tra la platea di chi ha assistito alla famosa campanella di Wall Street per l’avvio delle contrattazioni della Borsa di New York. “Un’esperienza unica e straordinaria” – l’ha definita Scotti invitato in rappresentanza della storica azienda dei Casoni di Gariga di Podenzano acquistata dagli americani e leader per la produzione di forche per carrelli elevatori. L’azienda Bolzoni appartiene dal 2016 alla multinazionale Hyster-Yale, quotata in Borsa. Scotti, premiato nel 2018 come manager dell’anno da Federmanager, è tra gli otto top manager che rispondono direttamente al vertice americano.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà