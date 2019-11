Ladro acrobata scala quattro piani e porta via 20mila euro di gioielli

Colpo grosso per un ladro acrobata, che nel tardo pomeriggio di domenica scorsa ha scalato per circa 15 metri la parete di un edificio per poi saccheggiare un appartamento, portando via monili e oggetti preziosi dal valore di 20mila euro. Il furto è avvenuto in via Manzoni a Piacenza. Il malvivente, il quale probabilmente si è servito di un complice che ha fatto da palo, ha atteso che calasse il buio per poi mettersi “al lavoro”. Ha scalato quattro piani di una palazzina, servendosi come appiglio del canale di scolo dell’acqua piovana. Dopo aver messo a segno il colpo, il ladro è riuscito a fuggire. Sul posto polizia privata e polizia di Stato. Indagini sono in corso da parte degli agenti della volante per risalire ai responsabili del furto.

