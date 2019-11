“Oggi scuole chiuse a Piacenza”. Ma è una bufala e il Comune smentisce

Per il maltempo

E’ “rimbalzata” ieri sera sui social network di numerosi piacentini, mettendo genitori, insegnanti e studenti in allarme. La falsa notizia relativa alla chiusura di tutte le scuole cittadine a causa del maltempo ha presto fatto il giro delle chat. Il tutto reso più credibile da un documento, fatto circolare sul web, che riportava la decisione del sindaco Barbieri di chiudere per la giornata di oggi tutti gli istituti scolastici di Piacenza. In mattinata è giunta la smentita da parte del Comune.

“Alla luce delle notizie circolate nelle ultime ore sui social – si legge in un comunicato -, prive di ogni fondamento e riguardanti presunte ordinanze emesse dal sindaco di Piacenza in ordine alla chiusura odierna delle scuole causa maltempo, comunichiamo che tutte le scuole, di ogni ordine e grado, oggi a Piacenza sono aperte. E che il sindaco Patrizia Barbieri non ha emanato nessun provvedimento di chiusura delle stesse”.