Frontale a Rottofreno, morta in ospedale una delle due donne rimaste ferite nello scontro

Non ce l’ha fatta la donna di 49 anni che oggi, mercoledì 20 novembre, è rimasta coinvolta in uno spaventoso scontri frontale avvenuto intorno alle 18.30 a Rottofreno, nei pressi dell’incrocio per Santimento.

Inutile la corsa disperata all’ospedale di Piaecenza dove la 49enne, nonostante i tentativi di rianimazione di medici e infermieri, è spirata a causa delle pesanti ferite riportate in seguito allo scontro tra le due auto.

Ancora da chiarire la dinamica: nell’urto una vettura è finita fuori strada, un’altra donna è rimasta ferita ma in maniera lieve.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Rottofreno per i rilievi, i vigili del fuoco di Castel San Giovanni e il personale del 118.



Traffico in tilt e lunghe code di mezzi si sono formate sulla carreggiata nelle due direzioni di marcia.