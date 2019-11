“Contro le vaccinazioni polemiche sterili”: Marseglia ospite alla Fondazione

Proseguono a Palazzo Rota Pisaroni i “Mercoledì della Medicina (La professione si adegua al nuovo che avanza)”, ciclo di quattro incontri promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza. Gli argomenti trattati spaziano dalle disposizioni anticipate di trattamento, alla tecnologia in medicina, alle vaccinazioni, al rapporto medico-paziente.

“La verità sulle vaccinazioni” è il titolo dell’incontro andato in scena mercoledì 20 novembre, in cui Gian Luigi Marseglia, direttore della clinica pediatrica dell’Università di Pavia, intervistato dal direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi ha parlato dell’importanza delle vaccinazioni.

“Non possiamo prescindere dal vaccinare i nostri bambini e alcune fasce protette della popolazione – ha dichiarato Marseglia -. Le vaccinazioni sono un successo straordinario della medicina, un successo terapeutico nei confronti delle malattie infettive come la potabilizzazione dell’acqua. Oggi c’è una polemica sterile fine a se stessa sulle vaccinazioni. Faccio il pediatra da 30 anni, ho visto danni da malattie che potevano essere prevenibili con un uso corretto e diffuso dei vaccini”.

Il virus dell’influenza è già arrivato. “Quest’anno è particolarmente virulento, suggerisco di vaccinarsi in particolare bambini e anziani, soggetti a questa patologia e alle complicanze” ha aggiunto Marseglia. I consigli, oltre al vaccino, sono quelli di lavarsi spesso le mani e non frequentare luoghi troppo affollati.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 27 novembre alle 18 e si parlerà de “Il rapporto medico-paziente tra etica, burocrazia e risparmio” con Ivan Cavicchi e Augusto Pagani.