Rotary Club, donato un criocongelatore grazie allo spettacolo di Farinetti

Un prezioso strumento è stato donato alla Unità operativa Immunogenetica e manipolazione cellule staminali emopoietiche da tutti i Rotary Club di Piacenza con il sostegno della Banca di Piacenza e il Comune di Piacenza. Si tratta di un criocongelatore necessario al progetto per i trapianti di midollo osseo. La consegna è stata anche l’occasione, da parte dell’Ausl, per ringraziare coloro che hanno contribuito alla serata benefica di aprile, in cui l’imprenditore Oscar Farinetti ha portato in scena al Teatro Municipale di Piacenza il suo spettacolo a favore dell’Azienda sanitaria locale.

“E’ bello quando la comunità si stringe per un bene comune e la salute è un bene primario – ha dichiarato il patron di Eataly, Oscar Farinetti -. In Italia la sanità funziona bene anche grazie al volontariato.Quando mi chiamano per queste cose partecipo sempre volentieri”.