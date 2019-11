Violento schianto ad Alseno: non si ferma allo stop e scaraventa un’auto che arriva nel canale

Tremendo schianto, fortunatamente senza feriti gravi, questa mattina ad Alseno. All’incrocio tra la via Emilia e via Matteotti, un’auto, per cause che i carabinieri stanno accertando, non si sarebbe fermata allo stop, centrando una vettura che stava sopraggiungendo e scaraventandola nel canale dalla parte opposta della carreggiata.

Un guidatore è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave.

Sul posto i mezzi del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Disagi al traffico per circa un’ora.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà