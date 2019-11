Il cagnolino “piacentino” Morgan eletto il Cavalier king più bello d’Italia

Il dolce cagnolino della piacentina Michela Lunini è l’esemplare di razza cavalier king più bello d’Italia. Lo ha decretato una giuria di esperti nella fase finale del campionato Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana) di bellezza, che si è svolta qualche giorno fa a Genova in Liguria. Never Say Never (detto Morgan), questo il nome del cane, ha sbaragliato la concorrenza: “A soli due anni d’età – spiega la proprietaria Michela, orgogliosa del successo conquistato -, il mio cavalier king è riuscito a ottenere questo importante riconoscimento. Non a caso, nel Nord Italia, è uno dei pochi esemplari esistenti con il manto nero focato”. Never Say Never, nei prossimi mesi, prenderà parte al campionato internazionale di bellezza, forte dei certificati di attitudine che gli sono stati attribuiti negli ambiti delle esposizioni internazionali e nazionali.

“Mi sto già preparando a portare sul ring la nuova arrivata Pascavale Fiona, detta Micol – aggiunge Michela -, una dei cinque cavalier king di cui mi prendo cura”. E’ una razza canina di origine inglese della famiglia degli Spaniel. Appartiene alla categoria di cani piccoli e il peso, in età adulta, si aggira tra i 5 e gli 8 chilogrammi. Il carattere è docile, obbediente ed estremamente pronto a ricevere comandi.