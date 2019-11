Natale e Capodanno: è qui la festa. Trovato l’organizzatore degli eventi

Natale e Capodanno in festa. Il Comune di Piacenza ha individuato l’organizzatore degli eventi che animeranno le festività piacentine. L’agenzia di comunicazione e marketing Mood, della piacentina Valeria Benaglia, ha ottenuto ieri, 21 novembre, l’affidamento dopo l’esito del bando scaduto il 5 novembre andato deserto. L’agenzia potrà contare su un contributo di 50mila euro di cui fanno parte i 13.600 euro stanziati dalla Camera di Commercio. In casi di gare deserte è ammesso un affidamento diretto. Strada scelta dal Comune anche per accelerare i tempi visto l’approssimarsi delle feste. L’incarico riguarda l’organizzazione di iniziative dal 30 novembre al 6 gennaio, con inclusi mercatino in piazza Cavalli (Villaggio di Babbo Natale), feste di Capodanno e della Befana.

