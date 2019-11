“Rel-Azioni in verde”: gli studenti ridisegnano via Campesio e via Morigi

La città ripensata dai giovani. È quella che ha preso vita – per ora solo sulla carta – in un’aula al pianterreno del liceo “Respighi”, dove gli studenti della classe quarta M dell’indirizzo sportivo hanno stilato un progetto dettagliato di riqualificazione del campo di via Morigi e degli ex orti di via Campesio. Coordinati dal docente Alessandro Sozzi, gli allievi hanno unito le proporzioni numeriche delle mappe catastali alle legittime aspirazioni di una città proiettata al futuro, vicina ai rapporti sociali, alle esigenze delle nuove generazioni e alla tutela dell’ambiente. Così, dopo due anni di intenso lavoro nelle ore curricolari e nei pomeriggi dopo le lezioni, hanno realizzato un corposo fascicolo dal titolo “Rel-Azioni in verde”. Il contenuto – espresso con disegni, rendering e relazioni scritte – è la riqualificazione in verde pubblico del campo di via Morigi e degli ex orti di via Campesio, con alcune infrastrutture per disabili e una rete di piste ciclabili che li metta in collegamento. Obiettivo: sensibilizzare l’amministrazione comunale sulla necessità di dare nuovi “polmoni” a Piacenza e di evitare la costruzione di nuovi palazzi, supermercati e centri commerciali.

