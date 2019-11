Sicurezza: in arrivo nove telecamere a Borgonovo

A Borgonovo verranno installate nove nuove telecamere. Quattro di questi occhi elettronici saranno predisposti per la lettura delle targhe e sorveglieranno gli accessi al paese in via Mottaziana, via Castelsangiovanni, via Pianello e via Moretta. Collegandosi in tempo reale con una banca dati nazionale, le forze di polizia locale e le forze dell’ordine potranno controllare se si tratta, ad esempio, di auto rubate, non assicurate o non revisionate.

Altre quattro telecamere saranno di tipo “ambientale”. Entreranno a breve in funzione in piazza Garibaldi, in via Sarmato (nei pressi del palazzetto dello sport e dell’Istituto Don Orione), in via Galilei (zona impianti sportivi e scuole superiori) e in via Pianello (zona semaforo). Un’altra telecamera, non dotatata di lettura a 360 gradi, sarà posizionata alla Cà Verde (zona produttiva). Tutti i dati verranno utilizzati esclusivamente per fini di sicurezza.