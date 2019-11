Frana in località Folli, una vallata tagliata in due. A Bettola danni all’acquedotto

Assume connotati sempre più gravi anche in Valnure la situazione legata al maltempo che sta flagellando l’intera provincia da giorni e che nelle ultime ore ha provocato ingenti danni a strade e infrastrutture.

L’ultimo, inquietante aggiornamento, giunto dalla zona riguarda una poderosa frana che ha di fatto tagliato in due la vallata: in località Folli, nel comune di Ferriere, uno smottamento provocato dalla costante erosione, ha interrotto la strada provinciale Valnure. A causa di questo movimento, vi sono alcune abitazioni e dunque anche residenti che risultano in questo momento isolati. Unica soluzione per raggiungere l’alta valle, è il transito attraverso la Valdaveto.

Nel comune di Bettola invece, sono segnalati gravi danni al servizio acquedottistico: nella tarda serata di ieri è risultato impossibile un intervento che potesse garantire il ripristino, i tecnici del comune e di Iren saranno sul posto nella prima mattinata di oggi.

Sono tantissimi i tratti interessati da frane o da cedimenti provocati dall’azione erosiva del Nure o di altri torrenti. Ieri, la strada Ferriere-Rocca è stata liberata da un mezzo comunale in accordo con i mezzi consortili. Rimasta chiusa per diverse ore la strada Santa Franca-Stromboli nel comune di Farini per smottamenti.