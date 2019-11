Il Po sale ancora, superati i 7.80 mt. Allerta: “Non avvicinatevi alle rive”. In montagna le frane non si fermano

Ha toccato i 7 metri e 80 alle 13.30 di oggi, lunedì 25 novembre, con una curva di crescita costante. E’ il Po, che dalle 4 di questa mattina ha superato la soglia rossa. La massima piena, nel tratto piacentino, è prevista tra la serata di oggi e la prima mattinata di domani, martedì 26 novembre, con un picco massimo attorno agli 8 metri. Una situazione costantemente sotto osservazione e per la quale la Protezione Civile ha esteso l’allerta rossa per criticità idraulica ed emesso una raccomandazione alla cittadinanza di non avvicinarsi alle rive del fiume Po e ai torrenti Nure e Trebbia.

Intanto continua la verifica della situazione delle strade in provincia, in quanto i movimenti franosi non sono ancora completamente assestati generando nuovi smottamenti e interruzioni.