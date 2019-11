Il Po supera i 7 metri, colmo di piena previsto a Piacenza nella notte. FOTO E VIDEO

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile domenica 24 novembre ha diramato l’allerta meteo con decorrenza dalla mezzanotte che riporta il codice rosso per criticità idraulica per la zona di allerta H (pianura piacentina) nonché il codice colore giallo per la criticità idrogeologica ed idraulica sulla zona G (collina piacentina). Verso le 4 della notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre il Po ha superato i 7 metri, con un andamento ancora in crescita. Il colmo, nel tratto piacentino, è previsto tra la serata di oggi e la prima mattinata di domani, martedì 26 novembre.

Circa un’ora prima, verso le 3, l’Arda a Fiorenzuola ha toccato la soglia di allerta arancione, per poi cominciare a scendere.

