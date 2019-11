Si schianta contro un’auto e si ribalta: uomo risultato positivo all’alcol test

Via Emilia Pavese

E’ risultato positivo all’alcol test l’uomo che intorno a mezzanotte di domenica 24 novembre si è schiantato con la propria auto contro un’altra vettura, in via Emilia Pavese. Dopo il violento impatto, avvenuto proprio davanti alla caserma della Guardia di Finanza, il veicolo guidato dall’automobilista ubriaco si è ribaltato a lato della carreggiata. Sul posto, oltre alle Fiamme Gialle, è intervenuta la polizia municipale per i rilievi di legge, assieme a un’ambulanza della Croce Bianca. Nessuno è rimasto ferito.