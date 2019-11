La piena del Po ha raggiunto il colmo. “Sarà un’onda lunga”. Argini sotto osservazione per i fontanazzi

Come previsto la piena del Po ha toccato il suo massimo nella notte, oltrepassando gli 8,15 metri. Un’onda lunga, come è stata definita, perché secondo le previsioni emerse nell’incontro in Prefettura nel pomeriggio di lunedì 25 novembre al quale hanno partecipato una quarantina di rappresentanti delle varie realtà coinvolte nella gestione dell’emergenza maltempo, potrebbe dirare anche 24 ore.

“Il colmo non raggiungerà i livelli del 2000 ma sarà comunque una piena importante e molto lunga con quasi 8.500 metri cubi al secondo che premeranno sulle arginature” ha spiegato Mirella Vergnani, a capo della direzione generale idrografica Aipo dell’Emilia Occidentale. Una pressione che potrebbe innescare il fenomeno dei fontanazzi, ovvero le infiltrazioni sotto gli argini che riemergono dall’altra parte. Alcuni di questi si sono già formati ieri nella zona della Finarda, tenuta costantemente sotto controllo anche nella notte, illuminata dalle torri-faro. Sorvegliati speciali anche i ponti stradali e ferroviari.

“Non ci sono particolari motivi di preoccupazione – ha spiegato il prefetto Maurizio Falco -. Tuttavia siccome le previsioni vanno prese “cum grano salis” ci comportiamo come se stessimo realizzando una grande esercitazione sperando che la realtà non superi le previsioni dei nostri tecnici”.

Il prefetto ha anche ricordato l’importanza di attenersi alle disposizioni della Protezione civile e dei comuni di non avvicinarsi agli argini e di non entrare nelle zone interdette alla circolazione.