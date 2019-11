Venerdì nuova marcia per il clima. In programma una doppia raccolta firme

Torna la marcia per il clima, venerdì prossimo, nell’ambito del movimento globale “Fridays for future“. Ritrovo alle 14.30 al liceo Respighi, con il corteo che partirà alle 15, per poi dirigersi verso l’area verde di via Morigi, una delle due zone verdi che questa volta avranno l’attenzione degli organizzatori. L’altra è quella di via Campesio.

“Riteniamo – fanno sapere gli organizzatori – che non sia necessario costruire parcheggi e centri commerciali in queste due aree verdi, cosa che invece vuole fare l’Amministrazione comunale. Non ne abbiamo bisogno, c’è invece la necessità di tutelare quegli spazi vitali per la nostra salute e per l’ambiente. Contestualmente alla manifestazione di venerdì avremo infatti altre due iniziative, entrambe di raccolta di firme: una riguarda la dichiarazione di emergenza climatica, che vorremmo presentare al Comune. Abbiamo bisogno di 500 firme. L’altra è proprio la richiesta di non costruire in queste due zone, siamo già più di 1000. Invitiamo tutti i cittadini a venire e a firmare, sarà necessario presentarsi con il documento di identità”.