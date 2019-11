Venerdì torna il Black Friday: previsti super sconti in diversi negozi

Torna il Black Friday anche a Piacenza, venerdì 29 novembre, e lo farà con un occhio particolare ai negozi del centro storico. Come hanno spiegato gli organizzatori, “quest’anno, d’accordo con la Cabina di Regia, abbiamo voluto creare un negozio di vicinato dando spazio ai piccoli commercianti e non solo alla grande distribuzione. In centro storico e nelle vie limitrofe saranno oltre 30 i negozi che aderiranno per sconti sui prodotti che potranno arrivare anche al 60%”. L’elenco completo dei negozi aderenti sul sito www.vitaincentroapiacenza.com.

