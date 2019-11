Violenza alle donne, sfilata di moda ai Teatini dedicata a Elisa Pomarelli

“In piedi, signori, davanti a una donna”. Dal titolo di questa celebre poesia in cui Shakespeare sprona gli uomini al rispetto dell’altro sesso, prende forma la sfilata di moda in programma giovedì 28 novembre, alle ore 20.45, nella sala dei Teatini in via Scalabrini. L’evento, giunto alla quinta edizione, si terrà sulla scia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e sarà dedicato a Elisa Pomarelli, uccisa lo scorso agosto a Piacenza dall’amico Massimo Sebastiani. Doppia la finalità: sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi benefici a favore dell’associazione “La città delle donne – Telefono Rosa Piacenza”. La manifestazione, promossa dalla società Stella Management e presentata dalla giornalista Marzia Foletti, verrà accompagnata dalle note del coro cremonese Pink Voices e del sassofonista Ciro Di Biase. Almeno venti persone – uomini e donne, adulti e bambini – saliranno sulla passerella per mostrare agli spettatori gli abiti messi a disposizione dai negozi Bulla Sport, Al Nido del Condor, Arbiter, Stefania Leoni e Boutique Sorelle Vecchia. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dall’assessora alle pari opportunità Federica Sgorbati, l’organizzatrice Stella Piazza e la sua collaboratrice Sonia Ambroggi.

