Evasore seriale: latitante ricercato in tutta Italia arrestato dai carabinieri

Un 25enne nato in Albania e residente in provincia di Bari, è stato arrestato ieri, 27 novembre, dal Radiomobile della Compagnia di Piacenza per evasione e false dichiarazioni sulla propria identità. A suo carico pendeva anche una misura cautelare degli arresti domiciliari ancora da eseguire perché latitante. Una pattuglia stava svolgendo una attenta vigilanza nella zona di Castel San Giovanni per prevenire reati contro il patrimonio quando è arrivata la segnalazione della presenza di una Audi A6 di colore nero con tre persone a bordo che si aggirava per le vie periferiche del paese. L’autovettura è stata individuata e fermata dai militari a Rottofreno in direzione Piacenza intorno alle 4 del mattino. A bordo c’erano un 39enne nato e residente in provincia di Bari, proprietario e conducente dell’auto, una 40enne della Repubblicana Dominicana residente a Pontenure e il 25enne pregiudicato che ha dichiarato false generalità raccontando ai militari di risiedere a Pontenure insieme alla sua amica dominicana e che i documenti erano a casa sua. La donna però dopo aver fornito diverse versioni ha ammesso che i documenti non esistevano.

Condotto in caserma e sottoposto al controllo dattiloscopico si è scoperta la verità sul 25enne che aveva sul conto svariate vicissitudini giudiziarie. Era stato arrestato per reati contro il patrimonio, per sei episodi di evasione ma soprattutto emergeva che fosse destinatario di un rintraccio per sottoposizione alla misura restrittiva degli arresti domiciliari emessa il 15 maggio 2019 dal Tribunale di Bari. Infatti il giorno prima, il 14 maggio, era stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Altamura per evasione fiscale ed era stato sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida con rito direttissimo. Il 25enne scompare nel nulla e da quel giorno è latitante.